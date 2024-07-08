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Будущее киберпанка: CD Projekt RED расширяет границы в Project Orion

CD Projekt RED планирует углубить мир Cyberpunk в следующей игре

1:19
Видеоигры

Cyberpunk 2077, включая его дополнение, успешно воплотили богатый и насыщенный мир киберпанка. Однако есть мнение, что разработчики из CD Projekt RED могли бы пойти глубже в исследовании и нюансах этого жанра. Члены команды признают эту критику и выразили намерение значительно улучшить глубину социальных комментариев в следующей части игры, которая находится на ранней стадии разработки в их новом северо-американском подразделении.

CD Projekt RED планирует углубить мир Cyberpunk в следующей игре
Фото: commons.wikimedia.org by PRATIK ' S LAWS is licensed under Commons, the free media repository

На подкасте CDPR AnswerRed заместитель директора Павел Саско отметил, что Cyberpunk 2077 не расширил границы в таких социальных аспектах, как кризис бездомности, о котором можно было бы рассказать более глубоко.

Исполнительный продюсер Project Orion (кодовое название следующей части Cyberpunk) Дэн Хернберг добавил, что киберпанк-сеттинг позволяет студии проводить параллели с реальным миром и обещает, что будущая игра будет ещё острее исследовать эти темы.

CD Projekt RED заявила о начале концептуального дизайна Cyberpunk 2 в прошлом году, но компания в данный момент сосредоточена на разработке The Witcher 4, который находится в полной стадии производства.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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