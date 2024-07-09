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Fallout London: релиз мода полной конверсии для Fallout 4 ожидается после проверки GOG

Fallout London: долгожданный мод почти готов к релизу

1:04
Видеоигры

Команда моддеров Fallout London объявила, что долгожданный мод полной конверсии для Fallout 4 скоро увидит свет. Изначально релиз планировался на прошлый год, но был отложен из-за выхода Starfield от Bethesda.

Fallout London: долгожданный мод почти готов к релизу
Фото: youtube.com by Prime Video, PDM

Новая дата выхода была назначена на апрель 2024 года, однако очередная задержка произошла после обновления Fallout 4 до версии следующего поколения. Теперь поклонники ждали около трех месяцев, и команда поделилась обнадеживающими новостями.

Они заявили, что отправили несколько сборок в GOG на тестирование и ждут окончательного зеленого света. Как только процесс двойной проверки будет завершен и подтвердится, что Fallout London и его установщик работают на всех поддерживаемых компьютерах, команда сможет приступить к запуску.

Ожидается, что Fallout London станет значительным дополнением к оригинальной игре, предоставляя пользователям множество новых возможностей и впечатлений.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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