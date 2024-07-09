Выпуск нового контента для Payday 3 временно приостанавливают

Создатели Payday 3 ставят обновления на паузу ради "заслуженного отдыха"

1:52 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

После трудного начала и месяцев интенсивной работы над улучшением Payday 3, студия Starbreeze приняла решение взять паузу в разработке. Команда объявила о временной приостановке выпуска обновлений в июле, чтобы набраться сил перед реализацией амбициозных планов на ближайшие месяцы.

Фото: Кадр из официального трейлера Payday 3

Выпущенная в сентябре прошлого года, Payday 3 столкнулась с техническими проблемами и неоднозначной реакцией фанатов на изменения в геймплее. Это привело к резкому снижению онлайна, который в какой-то момент оказался даже ниже, чем у предшественницы — Payday 2.

Несмотря на трудности, разработчики продолжали работать над улучшениями. Последние месяцы ознаменовались выпуском ряда патчей и контентных обновлений. Особенно тепло игроки встретили второе платное DLC "Boys in Blue", релиз которого состоялся в конце июня. Это дополнение помогло игре немного увеличить показатели онлайна.

Теперь команда Starbreeze готовится к новому этапу. По словам разработчиков, после напряжённой работы над улучшением игры и созданием нового контента, пришло время для заслуженного отдыха. Однако это не означает, что студия планирует почивать на лаврах.

Уже в августе и сентябре игроков ждут два масштабных обновления. В планах выпуск двух DLC, бесплатного ограбления и, как интригующе намекнули разработчики, "кое-что ещё". Похоже, что команда Starbreeze намерена использовать этот перерыв с максимальной эффективностью, чтобы вернуться с новыми силами и порадовать фанатов серии свежим контентом.

Остаётся надеяться, что этот творческий тайм-аут поможет разработчикам не только восстановить силы, но и переосмыслить стратегию развития игры.