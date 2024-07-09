Авторы "Смуты" выпустят ещё два образовательных модуля

Студия Cyberia Nova намерена создать два новых образовательных модуля, связанных с ролевой игрой "Смута". Эти модули будут посвящены истории Нижнего Новгорода и Ярославля XVI века. Игроки смогут исследовать виртуальные улицы этих городов и познакомиться с жизнью Московской Руси.
Генеральный директор компании Алексей Копцев, отметил, что первый образовательный модуль о Москве оказался успешным, и пользователи продолжают активно его загружать.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.