Мод для The Witcher 3: настройка персонажей и восстановление ранее недоступного контента

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Новый мод для The Witcher 3: кастомизация персонажей и новые квесты

1:27
Видеоигры

Недавно выпущенный мод для The Witcher 3, доступный на сайте Nexus Mods, предлагает игрокам уникальные возможности кастомизации персонажей. Модификация под названием Custom Player Persons позволяет пользователям создавать ведьмаков, ведьм и чародеек с полностью настраиваемым внешним видом.

Новый мод для The Witcher 3: кастомизация персонажей и новые квесты
Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, PDM

Кроме того, он добавляет новый магический боевой стиль и квестовую линию для персонажей типа чародейка, полностью озвученную и анимированную. Ведьмачки также получил новые анимации, основанные на движениях Геральта, что добавляет разнообразия в геймплей.

Создание этой модификации стало возможным благодаря официальному редактору модов REDkit, который предоставляет пользователям те же инструменты, что использовались CD Projekt Red для разработки игры. С помощью REDkit также удалось восстановить часть вырезанного контента, такого как гонки на лодках, что добавляет дополнительную глубину и разнообразие в игровой процесс.

Следующая часть серии, известная под кодовым названием Polaris, по состоянию на март 2024 года еще не запущена в полное производство. Ремейк первой части, разрабатываемый студией Fool's Theory, все еще находится на стадии концепции, так что поклонникам придется подождать, прежде чем они смогут вновь погрузиться в мир Ведьмака.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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