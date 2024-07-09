Мод для The Witcher 3: настройка персонажей и восстановление ранее недоступного контента

Новый мод для The Witcher 3: кастомизация персонажей и новые квесты

1:27 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавно выпущенный мод для The Witcher 3, доступный на сайте Nexus Mods, предлагает игрокам уникальные возможности кастомизации персонажей. Модификация под названием Custom Player Persons позволяет пользователям создавать ведьмаков, ведьм и чародеек с полностью настраиваемым внешним видом.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, PDM

Кроме того, он добавляет новый магический боевой стиль и квестовую линию для персонажей типа чародейка, полностью озвученную и анимированную. Ведьмачки также получил новые анимации, основанные на движениях Геральта, что добавляет разнообразия в геймплей.

Создание этой модификации стало возможным благодаря официальному редактору модов REDkit, который предоставляет пользователям те же инструменты, что использовались CD Projekt Red для разработки игры. С помощью REDkit также удалось восстановить часть вырезанного контента, такого как гонки на лодках, что добавляет дополнительную глубину и разнообразие в игровой процесс.

Следующая часть серии, известная под кодовым названием Polaris, по состоянию на март 2024 года еще не запущена в полное производство. Ремейк первой части, разрабатываемый студией Fool's Theory, все еще находится на стадии концепции, так что поклонникам придется подождать, прежде чем они смогут вновь погрузиться в мир Ведьмака.