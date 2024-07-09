Видеокарты разлетаются как горячие пирожки: что стоит за взрывным ростом продаж?

Продажи видеокарт выросли на 233% в первом полугодии 2024 года

1:18 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Анализ данных продаж видеокарт в объединённой сети "М.Видео-Эльдорадо" за первое полугодие 2024 года показал впечатляющий рост на 233% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository

В пятёрку самых популярных моделей вошли MSI RTX 4060 VENTUS 2X, GA Palit NE63060019K9-190AD, GA MSI GF RTX 4060 Ti VENTUS 2X Bl 8G OC, MSI RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC и GA Palit NE63060T19K9-190AD.

Сергей Мезин, руководитель направления "Развитие игр и игрового сообщества", отметил, что геймеры активно обновляют видеокарты из-за стабилизации цен на серию RTX 4000 и крупных релизов, таких как дополнение для Elden Ring. Кроме того, мощные графические ускорители востребованы среди профессионалов, работающих с контентом и искусственным интеллектом, что также способствует росту продаж.