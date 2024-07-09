Видеокарты разлетаются как горячие пирожки: что стоит за взрывным ростом продаж?

Анализ данных продаж видеокарт в объединённой сети "М.Видео-Эльдорадо" за первое полугодие 2024 года показал впечатляющий рост на 233% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В пятёрку самых популярных моделей вошли MSI RTX 4060 VENTUS 2X, GA Palit NE63060019K9-190AD, GA MSI GF RTX 4060 Ti VENTUS 2X Bl 8G OC, MSI RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC и GA Palit NE63060T19K9-190AD.
Сергей Мезин, руководитель направления "Развитие игр и игрового сообщества", отметил, что геймеры активно обновляют видеокарты из-за стабилизации цен на серию RTX 4000 и крупных релизов, таких как дополнение для Elden Ring. Кроме того, мощные графические ускорители востребованы среди профессионалов, работающих с контентом и искусственным интеллектом, что также способствует росту продаж.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.