Epic Games и Apple снова враждуют: миллиарды на кону из-за нового конфликта

Epic Games вновь вступила в конфликт с Apple, обвинив IT-гиганта в саботаже согласования запуска цифрового магазина Epic Games Store (EGS) на iOS в Евросоюзе. Согласно "Закону о цифровых рынках" (DMA), Apple должна разрешить сторонние цифровые площадки на своей платформе.
Однако нотариально заверенная заявка от Epic Games была отклонена, так как компания якобы скопировала расположение кнопок для установки приложений и совершения внутриигровых покупок из App Store. Epic Games настаивает, что использует индустриальные стандарты для удобства пользователей.
Epic Games считает, что Apple нарушила DMA, и призывает Еврокомиссию вмешаться. В итоге Apple отозвала свое вето. Ранее еврочиновники уже уличили Apple в нарушении законодательства, и новый конфликт стал "вишенкой на торте". Если подозрения подтвердятся, Apple может быть оштрафована на 10% от глобальной выручки за год, что составляет около 38 миллиардов долларов.
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