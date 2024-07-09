Epic Games и Apple снова враждуют: миллиарды на кону из-за нового конфликта

Epic Games обвиняет Apple в саботаже запуска Epic Games Store на iOS в ЕС

1:07 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Epic Games вновь вступила в конфликт с Apple, обвинив IT-гиганта в саботаже согласования запуска цифрового магазина Epic Games Store (EGS) на iOS в Евросоюзе. Согласно "Закону о цифровых рынках" (DMA), Apple должна разрешить сторонние цифровые площадки на своей платформе.

Фото: flickr.com by Flickr user Butz.2013, CC BY 2.0

Однако нотариально заверенная заявка от Epic Games была отклонена, так как компания якобы скопировала расположение кнопок для установки приложений и совершения внутриигровых покупок из App Store. Epic Games настаивает, что использует индустриальные стандарты для удобства пользователей.

Epic Games считает, что Apple нарушила DMA, и призывает Еврокомиссию вмешаться. В итоге Apple отозвала свое вето. Ранее еврочиновники уже уличили Apple в нарушении законодательства, и новый конфликт стал "вишенкой на торте". Если подозрения подтвердятся, Apple может быть оштрафована на 10% от глобальной выручки за год, что составляет около 38 миллиардов долларов.