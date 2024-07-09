Революционная игра "Душа": как ваш голос изменит судьбу охотника на нечисть

Российские студии анонсировали новую игру The Soul о борьбе с нечистью

0:51 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Российская студия Red Star Games совместно с Antelus Games анонсировала новую компьютерную игру под названием The Soul ("Душа"). Игра расскажет историю охотника на нечисть по имени Макс Соул. Игроки будут выступать в роли внутреннего голоса главного героя, влияя на развитие событий через микрофон и подсказывая Максу, как поступить в различных ситуациях.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Релиз The Soul запланирован на 2025 год, а озвучку персонажей обеспечит студия дубляжа Red Head Sound. Проект изначально планировался как игра по мотивам сериала "Сверхъестественное", однако студия не смогла приобрести права на франшизу. В результате было решено выпустить первую часть проекта бесплатно и затем приступить к разработке собственной оригинальной игры.