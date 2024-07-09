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Революционная игра "Душа": как ваш голос изменит судьбу охотника на нечисть

Российские студии анонсировали новую игру The Soul о борьбе с нечистью

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Видеоигры

Российская студия Red Star Games совместно с Antelus Games анонсировала новую компьютерную игру под названием The Soul ("Душа"). Игра расскажет историю охотника на нечисть по имени Макс Соул. Игроки будут выступать в роли внутреннего голоса главного героя, влияя на развитие событий через микрофон и подсказывая Максу, как поступить в различных ситуациях.

Российские студии анонсировали новую игру The Soul о борьбе с нечистью
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Релиз The Soul запланирован на 2025 год, а озвучку персонажей обеспечит студия дубляжа Red Head Sound. Проект изначально планировался как игра по мотивам сериала "Сверхъестественное", однако студия не смогла приобрести права на франшизу. В результате было решено выпустить первую часть проекта бесплатно и затем приступить к разработке собственной оригинальной игры.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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