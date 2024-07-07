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Capcom официально объявила о разработке новой игры в серии Resident Evil

Capcom подтверждает разработку новой игры в серии Resident Evil

1:38
Видеоигры

Capcom официально объявила о разработке новой игры в серии Resident Evil. Это событие не стало неожиданностью для поклонников, учитывая популярность франшизы и прошлое выход последней основной части три года назад.

Capcom подтверждает разработку новой игры в серии Resident Evil
Фото: flickr.com by dfactory, CC BY 2.0

Кошо Наканиси, режиссер Resident Evil 7, рассказал о новой игре во время трансляции Capcom Next Summer 2024.

"Мы активно работаем над новой частью Resident Evil. После седьмой игры было непросто определить дальнейшее направление. Но я нашел решение, которое, на мой взгляд, обещает быть многообещающим. Пока я не могу раскрыть подробности, но надеюсь, что вы ждете с нетерпением, когда я смогу это сделать."

Наканиси также поделился своими мыслями о создании Resident Evil 7 — игры, которая возродила интерес к серии после не самых успешных пятой и шестой частей. По его словам, ключевой идеей при разработке Biohazard было создание игры, которая "пугает до мурашек".

Реакция на эту новость среди поклонников может быть разной — от восторга до опасений, в зависимости от их готовности к ужасам. Многие игроки отмечают, что Resident Evil 7 уже проверила на прочность их нервы, особенно в первой половине игры с ее мрачной атмосферой, напоминающей фильм "У холмов есть глаза".

Пока неясно, как новая игра впишется в хронологию серии. Учитывая упоминания Наканиси о седьмой части и Village, возможно, сюжет продолжит историю семьи Уинтерс.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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