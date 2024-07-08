Zenles Zone Zero достигает 50 миллионов загрузок: получите 1600 полихром в благодарность от разработчиков

Zenles Zone Zero: подарок 1600 полихром для всех игроков

1:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Разработчики ролевого экшена Zenles Zone Zero с радостью объявили о преодолении отметки в 50 миллионов загрузок игры на всех платформах. В знак благодарности за поддержку сообщества, они подготовили особый подарок для всех пользователей — 1600 полихром (внутриигровая премиальная валюта).

Фото: Официальная группа Вконтакте "Zenless Zone Zero" by HoYoverse

Чтобы получить свой подарок, пользователям нужно зайти в игру и забрать его через внутриигровую почту до выхода обновления 1.1. Это предложение действительно для всех платформ, на которых доступен Zenles Zone Zero, и представляет собой благодарность разработчиков за активное участие и поддержку игрового мира.

Обновление 1.1 ожидается в ближайшие недели, и разработчики обещают еще больше улучшений, новых функций и контента, чтобы продолжить радовать своих игроков.

Zenles Zone Zero продолжает завоевывать сердца геймеров своей уникальной атмосферой, захватывающим игровым процессом и вниманием к сообществу.