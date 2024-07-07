Обновленная версия Resident Evil 7 с русскими субтитрами теперь на Apple устройствах

Resident Evil 7 вышла на Apple устройствах

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2 июля был выпущен порт игры Resident Evil 7 для устройств компании Apple. Этот survival-horror теперь доступен на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также на iPad и Mac с чипом M1 или новее. В App Store можно скачать бесплатную пробную версию.

Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser, PDM

Полное издание игры стоит 1430 рублей. Также доступен отдельный набор с дополнениями за ту же цену. Согласно информации на странице в App Store, размер игры Resident Evil 7 составляет 33,4 ГБ. Игра поддерживает русские субтитры.

Версия Resident Evil 7 для устройств Apple поддерживает "универсальную покупку", что позволяет купить игру один раз и играть как на Mac, так и на iPhone. Также обещаны опции автоогня и поддержка сторонних Bluetooth-контроллеров.

Ранее Capcom выпустила обновленные версии Resident Evil 4 и Resident Evil Village для устройств Apple. В будущем планируется выпуск ремейка Resident Evil 2.