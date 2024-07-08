World of Warcraft: разработчики объявили акцию против нарушителей с призом более миллиона рублей

World of Warcraft запускает акцию против читеров: вознаграждение до 100 000 юаней

1:14 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Спустя неделю с момента возвращения «классической» версии World of Warcraft в Китай компания NetEase взяла на себя инициативу в борьбе с читерами и нарушителями.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Специальная акция направлена на пресечение действий ботов и других мошенников в игре, предлагая пользователям ценные призы за помощь в выявлении нарушителей. Геймеры могут сообщить о них через игровой интерфейс или отправив сообщение в техподдержку через приложение WeChat.

Акция, проходящая с 29 июня по 28 июля, предусматривает награду для 100 игроков, которые отправят наибольшее количество сообщений о подтвержденных нарушителях. Особенно выгодное предложение получается для тех, кто предоставит информацию о разработчиках и распространителях мошеннических программ. В случае предоставления доказательств, достаточных для возбуждения уголовного дела, NetEase готова выплатить до 100 000 юаней (примерно 1,2 миллиона рублей).

Это показывает серьезное отношение NetEase к созданию честной и справедливой игровой среды для всех пользователей.