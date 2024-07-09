Этот ПК обгоняет PS5: вот как вы можете собрать его самостоятельно

Консольная производительность в вашем ПК. Настройки графики на консолях обычно соответствуют средним или средне-высоким на ПК, а достижение 4K разрешения часто осуществляется с помощью различных технологий улучшения изображения, таких как "шахматный рендеринг" от Sony и других популярных методов от производителей чипов.
AMD использует FSR — алгоритм, который широко применяется в играх на PS5 и Xbox Series, часто без возможности его отключения в настройках. Для видеокарт NVIDIA аналогичная технология — это DLSS. Таким образом, если ваш ПК способен поддерживать 30 кадров в секунду в 4K с включенным масштабированием, это считается уровнем консольной производительности.
К примеру, в новой игре Senua's Saga: Hellblade 2 с включенным FSR в разрешении 4K, AMD Radeon RX 6750 XT может поддерживать частоту в 30 кадров в секунду. Аналогичную производительность демонстрирует и NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Эти видеокарты также показывают хорошие результаты в бывшем PlayStation эксклюзиве, экшене Horizon: Forbidden West, выдавая около 40 кадров в секунду на высоких настройках в разрешении 2160p без масштабирования.
Поскольку современные консоли работают на чипах AMD, предпочтение отдаётся видеокарте Radeon. В качестве процессора выбран AMD Ryzen 7 3700X — с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, построен на архитектуре Zen 2, аналогичной текущему поколению консолей. Несмотря на наличие более новых и мощных чипов на рынке, этот CPU обеспечивает достаточно мощности для большинства задач.
Бюджет можно оптимизировать, выбрав более дешевый процессор и инвестировав оставшиеся средства в быстрый SSD, подобный тому, что используется в PlayStation 5, и подходящую материнскую плату.
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