Вы не поверите, что мы собрали: ПК за цену PS5 — реально ли это

Собираем компьютер за цену новой консоли. Давайте рассмотрим интригующий и неоднозначный вариант. Ограничения часто стимулируют креативность, хотя результат иногда может оказаться неожиданным. Попробуем собрать компьютер за стоимость PlayStation 5 летом 2024 года.
Обратите внимание, мы говорим о стоимости системного блока, сопоставимого с консолью по цене, но не обязательно по производительности.
Современные консоли используют x86 процессоры и архитектуру Zen от AMD, но конструкция и передача данных в ПК и консолях различаются. Это означает, что благодаря специальной оптимизации и программным алгоритмам, PS5 и Xbox Series выжимают из своего железа больше, чем из сопоставимого по стоимости ПК.
В качестве ориентира по цене мы возьмем стоимость PlayStation 5 в крупных ритейлерах, а не на вторичных рынках, где качество сервиса и гарантии могут быть ниже. Аналогично, комплектующие для сборки ПК мы также выберем в проверенных магазинах.
Наш бюджет — 55 000 рублей, что соответствует средней цене цифровой версии PS5 в июле 2024 года.
Конфигурация предполагаемого ПК:
Несмотря на то что конфигурация кажется скромной, благодаря мощной видеокарте RX 6600, этот ПК способен справиться с многими современными играми в разрешении Full HD, хотя и не всегда на максимальных настройках.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.