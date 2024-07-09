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Вы не поверите, что мы собрали: ПК за цену PS5 — реально ли это

Что можно получить от ПК за цену PlayStation 5: подробный обзор

2:37
Видеоигры

Собираем компьютер за цену новой консоли. Давайте рассмотрим интригующий и неоднозначный вариант. Ограничения часто стимулируют креативность, хотя результат иногда может оказаться неожиданным. Попробуем собрать компьютер за стоимость PlayStation 5 летом 2024 года.

Обратите внимание, мы говорим о стоимости системного блока, сопоставимого с консолью по цене, но не обязательно по производительности.

Современные консоли используют x86 процессоры и архитектуру Zen от AMD, но конструкция и передача данных в ПК и консолях различаются. Это означает, что благодаря специальной оптимизации и программным алгоритмам, PS5 и Xbox Series выжимают из своего железа больше, чем из сопоставимого по стоимости ПК.

В качестве ориентира по цене мы возьмем стоимость PlayStation 5 в крупных ритейлерах, а не на вторичных рынках, где качество сервиса и гарантии могут быть ниже. Аналогично, комплектующие для сборки ПК мы также выберем в проверенных магазинах.

Наш бюджет — 55 000 рублей, что соответствует средней цене цифровой версии PS5 в июле 2024 года.

Конфигурация предполагаемого ПК:

  • Процессор: AMD Ryzen 3 4100 OEM — 5700 рублей
  • Материнская плата: Maxsun Challenger A520M-K — 5700 рублей
  • Видеокарта: Sapphire Pulse Radeon RX 6600 8 GB — 26 000 рублей
  • Оперативная память: Patriot Signature 2x8 GB DDR4 2666 MHz — 4100 рублей
  • SSD: GeIL P3L 1Tb — 6400 рублей
  • Кулер CPU: ID-COOLING SE-903-SD V3 — 1200 рублей
  • Корпус: ExeGate BAA-103 — 1500 рублей
  • Блок питания: 600W Cougar VTE X2 OEM — 4700 рублей
    ИТОГО: 55 300 рублей

Несмотря на то что конфигурация кажется скромной, благодаря мощной видеокарте RX 6600, этот ПК способен справиться с многими современными играми в разрешении Full HD, хотя и не всегда на максимальных настройках.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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