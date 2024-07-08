Не можете ждать GTA 6? Вот игры, которые помогут вам пережить ожидание

В ожидании GTA 6: Что играть, пока Rockstar завершает свою новую игру

3:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Жанры от боевиков до японских ролевых игр предлагают замечательные способы скоротать время в ожидании завершения работы над блокбастером от Rockstar.

Фото: Openverse by NSTWNR, CC BY-SA 2.0

До официального релиза GTA 6 ещё долго, поскольку Rockstar подтвердила выпуск новой части не ранее осени 2025 года, с возможным переносом даты на более поздний срок. В этой статье предложено почти два десятка увлекательных приключений, чтобы временно отвлечься от ожидания GTA 6.

Red Dead Redemption 2

Очевидный выбор для прохождения (или повторного прохождения) — это вестерн от Rockstar. Подобно последним частям GTA, Red Dead Redemption 2 предлагает огромный, оживлённый мир с множеством интересных персонажей и событий. Исследование Дикого Запада полно неожиданностей, и каждая изолированная хижина или странный след на снегу могут привести к новым открытиям.

Если же вы предпочитаете следовать сюжету, RDR2 предлагает одну из лучших историй в мире видеоигр, более серьёзную по сравнению с GTA, но не лишённую юмора. Игра также отмечена харизматичными персонажами, отличным саундтреком и традиционным для Rockstar вниманием к деталям. Минимальное время прохождения составляет около 50 часов, что позволит вам на долгое время отвлечься от ожидания GTA 6.

Cyberpunk 2077

Мир, созданный CDPR, может и не так жив, как у Rockstar, но во многом Cyberpunk 2077 напоминает GTA. Чёрный юмор, множество персонажей из криминального мира, динамичные миссии и захватывающая постановка сюжетных заданий делают эту игру привлекательной. С выходом обновления 2.0 и дополнения Phantom Liberty игра получила свою окончательную и наилучшую форму. Прохождение полной версии займёт от 50 до 100 часов, что гарантирует увлекательное времяпрепровождение для поклонников жанра.

Mafia: Definitive Edition

Ремейк культовой криминальной игры о жизни мафии, оригинальная версия которой вышла в тот же год, что и GTA 3, предлагает захватывающий сюжет и улучшенные диалоги, раскрывающие характеры персонажей. Версия переиздания значительно улучшена по сравнению с оригиналом и предлагает интересное погружение в историю Томми Анджело.

Серия Watch Dogs

Первая часть должна была выйти перед GTA 5, но её релиз задержался, что позволило Rockstar выйти на передний план. Ubisoft выпустила три игры Watch Dogs, каждая из которых столкнулась с проблемами. Тем не менее, серия остаётся одним из самых оригинальных экспериментов в жанре экшенов в открытом мире. Все части стоят того, чтобы их пройти: первая часть имеет лучший сюжет, вторая — красивый открытый мир, а третья — увлекательные игровые механики.

Sleeping Dogs

Кунг-фу экшен, представляющий классические полицейские детективы. Главный герой — гонконгский полицейский под прикрытием, пытающийся подорвать деятельность китайской мафии. Игра привлекает экзотичным азиатским сеттингом, глубоко проработанными персонажами и захватывающим сюжетом.



