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Sony разгромит конкурентов на Tokyo Game Show с новой PS 5 Pro

PS 5 Pro может дебютировать осенью на Tokyo Game Show 2024

1:07
Видеоигры

Эта дата является ориентировочной и связана с проведением игровой выставки Tokyo Game Show, на которой Sony последний раз присутствовала в 2020 году. В 2024 году мероприятие запланировано с 26 по 29 сентября, и именно в эти дни может состояться презентация новой консоли.

PS 5 Pro может дебютировать осенью на Tokyo Game Show 2024
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Инсайдеры предполагают, что Sony может анонсировать PS 5 Pro во время Tokyo Game Show, учитывая масштабность события, на котором ожидается около 3000 стендов. Такой формат делает выставку идеальной площадкой для демонстрации долгожданной новинки.

Sony, вероятно, выберет осень для презентации улучшенной PS 5 Pro, чтобы успеть привлечь внимание покупателей перед новогодними праздниками, когда традиционно растет спрос на игровые консоли и проекты.

Консоль нового поколения, скорее всего, будет ориентирована на западную аудиторию, так как в Японии доминирует Nintendo Switch среди игровых устройств.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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