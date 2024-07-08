Epic Games запускает магазин игр на iOS, несмотря на сопротивление

Новый игровой магазин Epic теперь доступен на iOS после одобрения Apple

1:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

После столкновения с препятствиями со стороны Apple в отношении открытия своего игрового магазина на iOS, Epic Games сегодня объявила, что технологический гигант все-таки одобрил запуск их сервиса.

Фото: flickr.com by ajay_suresh, CC BY 2.0

Игровой магазин Epic будет доступен на устройствах iPhone и iPad. Ранее Epic выражала недовольство тем, что Apple препятствовала открытию магазина, ссылаясь на то, что дизайн и элементы управления нового сервиса слишком напоминают App Store, включая кнопки "Установить", а также маркировку и оформление покупок.

Однако, в конечном итоге, Apple приняла решение разрешить запуск магазина, стремясь избежать нарушения нового Европейского закона о цифровых услугах (DSA). Вероятно, Epic представила в Еврокомиссию нотариально заверенное заявление о уникальности своего сервиса и жалобу на монопольное поведение Apple, что в сочетании с общественным давлением способствовало принятию решения. Apple, возможно, решила избежать потенциальных антимонопольных штрафов.