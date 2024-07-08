Эти мониторы Digma с частотой 180 Гц — всё, о чём мечтают геймеры

Новинка от Digma: игровые мониторы Overdrive с Full HD разрешением

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Digma представила новые модели игровых мониторов серии Overdrive — 24P511F и 27P511F. Эти устройства отличаются частотой обновления экрана 180 Гц и временем отклика всего 1 мс.

Фото: Flickr by Lyncconf Games, CC BY 2.0

Доступные в размерах 23,8 и 27 дюймов, мониторы оснащены Full HD разрешением на IPS-панелях, обеспечивают яркость в 250 кд/м² и поддерживают широкие углы обзора 178°. Также они совместимы с технологиями адаптивной синхронизации FreeSync и G-Sync.

Для комфортной работы в условиях яркого освещения мониторы имеют антибликовое покрытие и функцию Low Blue Light, которая снижает утомляемость глаз. Встроенные динамики и различные опции подключения, включая DisplayPort и HDMI, делают эти мониторы универсальными в использовании.

Цены на мониторы варьируются от 13 990 до 15 990 российских рублей, в зависимости от выбранной модели.