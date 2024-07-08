Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителям на заметку: как быстро отмыть номера
Окружение Анджелины Джоли обеспокоено её здоровьем
Компания DJI представила новый электрический велосипед PL Carbon
Лайфхаки по уходу за французской болонкой
Советы по выращиванию пионов
Киви и банан считаются самыми полезными фруктами
Творожные вафли: максимально простые и быстрые в приготовлении
Формирование страховых пенсий для граждан младше 1967 года рождения
Вода сасси для похудения: рецепт и польза для здоровья
Эпичное столкновение: как Джим Керри выживает среди звёзд во вселенной Mass Effect

Nadya PLAY представляет: Джим Керри в роли Флетчера Рида среди героев Mass Effect

0:46
Видеоигры

YouTube-блогерша Nadya PLAY творчески внедрила Джима Керри во вселенную Mass Effect, используя кадры из его фильма "Лжец, лжец", где он исполнил роль Флетчера Рида.

Nadya PLAY представляет: Джим Керри в роли Флетчера Рида среди героев Mass Effect
Фото: wikipedia by Jean-François Gornet, CC BY-SA 2.0

В созданном ею видео актер взаимодействует с рядом ключевых персонажей игры, включая Миранду Лоусон и Джек. Также он сталкивается с опасными преторианцами и становится свидетелем масштабного взрыва.

В другом своем проекте, в мае 2024 года, блогерша "переместила" Люси, главную героиню популярного сериала, в мир Fallout 4. Там Люси сталкивается с ужасающими монстрами, а также встречает таких персонажей, как Престон Гарви и Шон.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа

Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.

Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Нашли простой способ вернуть прозрачность фарам авто
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Сводка с фронта: под Херсоном боевики плывут через Днепр, чтобы сдаться, ВС РФ вошли в Песчаное
Последние материалы
Окружение Анджелины Джоли обеспокоено её здоровьем
Компания DJI представила новый электрический велосипед PL Carbon
Лайфхаки по уходу за французской болонкой
Советы по выращиванию пионов
Киви и банан считаются самыми полезными фруктами
Творожные вафли: максимально простые и быстрые в приготовлении
Nadya PLAY представляет: Джим Керри в роли Флетчера Рида среди героев Mass Effect
Формирование страховых пенсий для граждан младше 1967 года рождения
Вода сасси для похудения: рецепт и польза для здоровья
Банк России выпустил монету с логотипом ФК "Спартак"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников