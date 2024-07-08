Эпичное столкновение: как Джим Керри выживает среди звёзд во вселенной Mass Effect

Nadya PLAY представляет: Джим Керри в роли Флетчера Рида среди героев Mass Effect

0:46 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

YouTube-блогерша Nadya PLAY творчески внедрила Джима Керри во вселенную Mass Effect, используя кадры из его фильма "Лжец, лжец", где он исполнил роль Флетчера Рида.

Фото: wikipedia by Jean-François Gornet, CC BY-SA 2.0

В созданном ею видео актер взаимодействует с рядом ключевых персонажей игры, включая Миранду Лоусон и Джек. Также он сталкивается с опасными преторианцами и становится свидетелем масштабного взрыва.

В другом своем проекте, в мае 2024 года, блогерша "переместила" Люси, главную героиню популярного сериала, в мир Fallout 4. Там Люси сталкивается с ужасающими монстрами, а также встречает таких персонажей, как Престон Гарви и Шон.