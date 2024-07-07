Фанаты обошли Sony: запускаем Bloodborne на ПК через новый эмулятор

Bloodborne на ПК: первые успехи эмулятора ShadPS4

1:12 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Фанаты игры Bloodborne уже долгое время просят о порте на ПК, но PlayStation до сих пор не отреагировала на эти запросы. В связи с этим, сообщество взяло дело в свои руки. Эмулятор PS4 под названием ShadPS4, который разрабатывается с 2023 года, смог запустить Bloodborne на ПК, хотя пока только до экрана создания персонажа.

Фото: flickr.com by Declan Jewell from Stevenston, Scotland, CC BY 2.0

Хотя прогресс разработки эмулятора идет медленно, он уже стал поводом для надежды среди фанатов, которые с нетерпением ждут возможности играть в Bloodborne на ПК с момента её релиза на PS4 в 2015 году. Несмотря на некоторые недостатки текущей версии, такие как красный фильтр и неработающие элементы, достижения ShadPS4 уже привлекли внимание прессы, показав, что даже без участия Sony игра может найти свой путь на ПК.

Пока что сроки релиза полнофункциональной версии эмулятора остаются неопределенными, и, возможно, потребуется еще несколько лет для её завершения. Тем не менее, для преданных поклонников Bloodborne, эмулятор ShadPS4 является символом надежды.