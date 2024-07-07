Скоро выйдет игра, где ваш голос управляет всем: узнайте подробности "The Soul"

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Новый проект "The Soul" от Red Star Games позволит игрокам стать внутренним голосом

1:23
Видеоигры

Игроки смогут выступать в роли внутреннего голоса главного героя и влиять на его решения через микрофон в новом проекте от российских студий Red Star Games и Antelus Games. Игра под названием "The Soul" ("Душа") представляет собой экшен от третьего лица. Профессиональная команда актеров дубляжа Red Head Sound взялась за озвучивание персонажей.

Новый проект "The Soul" от Red Star Games позволит игрокам стать внутренним голосом
Фото: wikimapia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

Сюжет игры крутится вокруг охотника на демонов Макса Соул. Игроки смогут напрямую взаимодействовать с Максом, предлагая ему различные варианты действий в ходе игры.

Подробности о проекте пока ограничены, но ожидается, что он будет выпущен в 2025 году. Конкретные даты релиза разработчики пока не определили.

Хотя геймплей или кинематографический трейлер еще не были показаны, студия уже поделилась первыми скриншотами. На них видны различные локации, монстры и, предположительно, сам Макс Соул.

Кроме этого, Red Star Games занимается разработкой Supernatural: The Game, игры по мотивам популярного сериала "Сверхъестественное". Этот проект выйдет на платформе VK Play и будет доступен в раннем доступе в 2024 году. Игра создается с поддержкой фанатов и будет распространяться бесплатно.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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