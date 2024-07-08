"Убийца Metal Gear Solid 2": тайны создания легендарной Splinter Cell раскрыты

Серия Metal Gear Solid сыграла ключевую роль в разработке оригинальной игры Tom Clancy's Splinter Cell. Франсуа Кулон, глава разработки, рассказал порталу GamesRadar, что Splinter Cell изначально была научно-фантастическим шутером под названием The Drift.
Проблемный проект перешел в руки Ubisoft Montreal, и его адаптировали под бренд Tom Clancy's. Кулон, который изначально не был поклонником творчества Тома Клэнси, получил задание создать "убийцу" Metal Gear Solid 2. Он признался, что именно MGS показала, как должны функционировать механики скрытности, и помогла разработчикам понять важность целостности игровых правил.
Splinter Cell сфокусировалась на стелсе, став более цельной игрой и в некоторых аспектах превосходя Metal Gear Solid, особенно в работе с камерой и боевой системой. В настоящее время Ubisoft работает над ремейком Splinter Cell, а Konami готовится выпустить ремейк Metal Gear Solid 3.
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