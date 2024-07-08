"Убийца Metal Gear Solid 2": тайны создания легендарной Splinter Cell раскрыты

Как Metal Gear Solid вдохновила разработку Tom Clancy's Splinter Cell

1:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Серия Metal Gear Solid сыграла ключевую роль в разработке оригинальной игры Tom Clancy's Splinter Cell. Франсуа Кулон, глава разработки, рассказал порталу GamesRadar, что Splinter Cell изначально была научно-фантастическим шутером под названием The Drift.

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, PDM

Проблемный проект перешел в руки Ubisoft Montreal, и его адаптировали под бренд Tom Clancy's. Кулон, который изначально не был поклонником творчества Тома Клэнси, получил задание создать "убийцу" Metal Gear Solid 2. Он признался, что именно MGS показала, как должны функционировать механики скрытности, и помогла разработчикам понять важность целостности игровых правил.

Splinter Cell сфокусировалась на стелсе, став более цельной игрой и в некоторых аспектах превосходя Metal Gear Solid, особенно в работе с камерой и боевой системой. В настоящее время Ubisoft работает над ремейком Splinter Cell, а Konami готовится выпустить ремейк Metal Gear Solid 3.