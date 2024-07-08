"Это просто игра" — легенда индустрии ответил на скандал вокруг тёмнокожего самурая в Assassin's Creed

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Ёсики Окамото защитил Assassin's Creed Shadows от критики за историческую неточность

1:14
Видеоигры

Критика, направленная на Assassin's Creed Shadows из-за образа тёмнокожего самурая Ясукэ, привлекла внимание ветерана японской игровой индустрии Ёсики Окамото.

Ёсики Окамото защитил Assassin's Creed Shadows от критики за историческую неточность
Фото: Макар Горшенин Pravda.ru

Разработчик высказался в защиту проекта Ubisoft, подчеркивая его фэнтезийную природу и заявив, что такие игры должны восприниматься как развлекательные произведения, а не точные исторические реконструкции. Критики утверждают, что Ясукэ не был полноценным самураем и предлагают использовать японского самурая.

Однако Окамото считает, что отклонения не снижают ценность игры. Он отметил, что перевернутый герб семьи Оды Нобунаги не влияет на привлекательность проекта, напомнив, что японские игры часто изображают исторических фигур с фантастическими способностями.

Окамото заявил, что это художественный вымысел, не меняющий реальность. Петиция о японской премьере игры, якобы от японских игроков, оказалась созданной в Германии и поддержанной западными игроками. Ubisoft осудила преследование разработчиков, но в японских соцсетях действительно выражают недовольство главным героем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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