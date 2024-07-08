"Это просто игра" — легенда индустрии ответил на скандал вокруг тёмнокожего самурая в Assassin's Creed

Ёсики Окамото защитил Assassin's Creed Shadows от критики за историческую неточность

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Критика, направленная на Assassin's Creed Shadows из-за образа тёмнокожего самурая Ясукэ, привлекла внимание ветерана японской игровой индустрии Ёсики Окамото.

Фото: Макар Горшенин Pravda.ru

Разработчик высказался в защиту проекта Ubisoft, подчеркивая его фэнтезийную природу и заявив, что такие игры должны восприниматься как развлекательные произведения, а не точные исторические реконструкции. Критики утверждают, что Ясукэ не был полноценным самураем и предлагают использовать японского самурая.

Однако Окамото считает, что отклонения не снижают ценность игры. Он отметил, что перевернутый герб семьи Оды Нобунаги не влияет на привлекательность проекта, напомнив, что японские игры часто изображают исторических фигур с фантастическими способностями.

Окамото заявил, что это художественный вымысел, не меняющий реальность. Петиция о японской премьере игры, якобы от японских игроков, оказалась созданной в Германии и поддержанной западными игроками. Ubisoft осудила преследование разработчиков, но в японских соцсетях действительно выражают недовольство главным героем.