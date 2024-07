Видеокарты AMD Radeon RX 8000 взорвут игровую индустрию

По словам Kepler_L2, красная команда планирует выпустить свои графические продукты следующего поколения, основанные на архитектуре RDNA 4, в 2025 году. Эти продукты включают два чипа: Navi 48 и Navi 44.

Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository