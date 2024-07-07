Видеокарты AMD Radeon RX 8000 взорвут игровую индустрию

Видеокарты AMD Radeon RX 8000 могут быть представлены на CES 2025

По словам Kepler_L2, красная команда планирует выпустить свои графические продукты следующего поколения, основанные на архитектуре RDNA 4, в 2025 году. Эти продукты включают два чипа: Navi 48 и Navi 44.

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Согласно информации от Kepler, AMD намерена представить свои массовые графические процессоры Navi 48 на выставке CES 2025, что предполагает запуск в первом квартале, а процессоры начального уровня Navi 44 стартуют во втором квартале 2025 года. Графические процессоры AMD Navi 48, также известные как "Radeon RX 8000", будут обладать производительностью, аналогичной чипам Navi 31, в то время как Navi 44 заменит начальную серию Navi 33, дебютировавшую в картах серии RX 7600.

Процессоры AMD Navi 48 "GFX1201" и Navi 44 "GFX1200" уже были замечены и подтверждены в различных патчах LLVM и ROCm. Эти графические процессоры — единственные, которые продолжают обновляться, так как высокопроизводительные и энтузиастские чипы Navi 4X/4C были отменены, чтобы сосредоточиться на основном игровом сегменте. Предполагается, что полноценное семейство графических процессоров будет выпущено с RDNA 5, новой архитектурой с уникальными и усовершенствованными многочиплетными подходами.

Графический процессор Navi 48 XTX и его печатные платы были замечены в манифестах об отгрузке в прошлом месяце. Хотя точные спецификации неизвестны, ожидается, что семейство RDNA 4 будет обладать новым движком трассировки лучей, который сильно отличается от RDNA 3.

Ожидается, что AMD Navi 48 XTX "RDNA 4" будет иметь производительность, схожую с существующими Navi 31 (XL/XT), но с лучшей энергоэффективностью. Эти процессоры будут стоить значительно дешевле топовых моделей RDNA 3, поэтому можно ожидать производительности серии Navi 31 "Radeon RX 7900" примерно за 500 долларов США или меньше. Navi 44 будет иметь низкоуровневую конструкцию и, по данным Kepler, будет оснащен 8 ГБ памяти, близкой к Navi 32 по производительности.

AMD также заявила в пресс-релизе Micron о намерении использовать GDDR7 для улучшения отзывчивости и реалистичности игр. Возможно, это будет стандарт памяти для RDNA 4. Другие отчеты предполагают использование памяти GDDR7 18 Гбит/с во всех моделях RX 8000. На Computex AMD не раскрыла много информации о линейке Radeon RX, поэтому стоит ожидать дополнительных анонсов ближе к запуску.