Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BlackRock приобрела компанию Preqin за 3,32 млрд долларов
Екатерина Мизулина о нападении на рэпера Кишлака: насилие недопустимо
Из каких грибов нельзя варить суп
На каких расстояниях камеры фиксируют правонарушения на дорогах
Ученые разработали протез ноги, который управляется нервной системой
InZoi: новый конкурент Sims с инновационными функциями
Владислав Третьяк: Все равно через какое-то время будем участвовать на ЧМ, Олимпиадах
Средства защиты растений: что нужно знать каждому фермеру
Что делать, если ваш питомец страдает от разлуки с хозяевами?
Видеокарты AMD Radeon RX 8000 взорвут игровую индустрию

Видеокарты AMD Radeon RX 8000 могут быть представлены на CES 2025

Видеоигры

По словам Kepler_L2, красная команда планирует выпустить свои графические продукты следующего поколения, основанные на архитектуре RDNA 4, в 2025 году. Эти продукты включают два чипа: Navi 48 и Navi 44.

Видеокарты AMD Radeon RX 8000 могут быть представлены на CES 2025
Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository

Согласно информации от Kepler, AMD намерена представить свои массовые графические процессоры Navi 48 на выставке CES 2025, что предполагает запуск в первом квартале, а процессоры начального уровня Navi 44 стартуют во втором квартале 2025 года. Графические процессоры AMD Navi 48, также известные как "Radeon RX 8000", будут обладать производительностью, аналогичной чипам Navi 31, в то время как Navi 44 заменит начальную серию Navi 33, дебютировавшую в картах серии RX 7600.

Процессоры AMD Navi 48 "GFX1201" и Navi 44 "GFX1200" уже были замечены и подтверждены в различных патчах LLVM и ROCm. Эти графические процессоры — единственные, которые продолжают обновляться, так как высокопроизводительные и энтузиастские чипы Navi 4X/4C были отменены, чтобы сосредоточиться на основном игровом сегменте. Предполагается, что полноценное семейство графических процессоров будет выпущено с RDNA 5, новой архитектурой с уникальными и усовершенствованными многочиплетными подходами.

Графический процессор Navi 48 XTX и его печатные платы были замечены в манифестах об отгрузке в прошлом месяце. Хотя точные спецификации неизвестны, ожидается, что семейство RDNA 4 будет обладать новым движком трассировки лучей, который сильно отличается от RDNA 3.

Ожидается, что AMD Navi 48 XTX "RDNA 4" будет иметь производительность, схожую с существующими Navi 31 (XL/XT), но с лучшей энергоэффективностью. Эти процессоры будут стоить значительно дешевле топовых моделей RDNA 3, поэтому можно ожидать производительности серии Navi 31 "Radeon RX 7900" примерно за 500 долларов США или меньше. Navi 44 будет иметь низкоуровневую конструкцию и, по данным Kepler, будет оснащен 8 ГБ памяти, близкой к Navi 32 по производительности.

AMD также заявила в пресс-релизе Micron о намерении использовать GDDR7 для улучшения отзывчивости и реалистичности игр. Возможно, это будет стандарт памяти для RDNA 4. Другие отчеты предполагают использование памяти GDDR7 18 Гбит/с во всех моделях RX 8000. На Computex AMD не раскрыла много информации о линейке Radeon RX, поэтому стоит ожидать дополнительных анонсов ближе к запуску.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Оптимальный срок: когда нужно скашивать ботву клубники

Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.

Задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай
Простой способ добиться обильного плодоношения огурцов
Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась с обратным эффектом санкций
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Отцы Жанны Фриске выкупили долю сына в её квартире: сохранение наследия и планы на будущее
Отцы Жанны Фриске выкупили долю сына в её квартире: сохранение наследия и планы на будущее
Последние материалы
Каким показаниям приборной панели не стоит доверять
Популярность BNPL-сервисов растёт: покупатели предпочитают разбивать оплату на части
Опубликовано исследование на тему заметности внеземных терраформирований для человека
Рецепт маринованных огурцов
Айтишник рассказал, где лучше all inclusive - в Турции или Египте
Петр Чернышев: верность клятве и борьба за жизнь Анастасии Заворотнюк
Видеокарты AMD Radeon RX 8000 могут быть представлены на CES 2025
Португальская команда вылетела с Евро-2024
Как правильно сажать и выращивать бегонию: советы экспертов
В летний период особенно важно следить за качеством продуктов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников