Конфликт разрешён: Epic Games добилась победы над Apple

Длительный конфликт между Apple и Epic Games завершился: компания Apple приняла заявку от Epic Games на создание магазина Epic Games Store для устройств iOS.
Ранее Apple дважды отклоняла заявку, ссылаясь на схожесть кнопок "Установить" и "Загрузить", а также на дизайн маркировок о покупках внутри приложений. Epic Games настаивала, что их интерфейс удобен для пользователей и соответствует стандартам популярных площадок.
Они также выразили недовольство в Еврокомиссии, обвиняя Apple в нарушении закона о цифровых рынках. Спустя полдня после последней жалобы, Apple изменила своё решение. Причины этого пересмотра остаются неизвестными. Epic Games планирует запустить свой магазин на iOS в ближайшие месяцы, если Apple не создаст новых препятствий.
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