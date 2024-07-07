Конфликт разрешён: Epic Games добилась победы над Apple

Apple уступила: Epic Games Store появится на устройствах iOS

Длительный конфликт между Apple и Epic Games завершился: компания Apple приняла заявку от Epic Games на создание магазина Epic Games Store для устройств iOS.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Ранее Apple дважды отклоняла заявку, ссылаясь на схожесть кнопок "Установить" и "Загрузить", а также на дизайн маркировок о покупках внутри приложений. Epic Games настаивала, что их интерфейс удобен для пользователей и соответствует стандартам популярных площадок.

Они также выразили недовольство в Еврокомиссии, обвиняя Apple в нарушении закона о цифровых рынках. Спустя полдня после последней жалобы, Apple изменила своё решение. Причины этого пересмотра остаются неизвестными. Epic Games планирует запустить свой магазин на iOS в ближайшие месяцы, если Apple не создаст новых препятствий.