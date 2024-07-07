Bloodborne на ПК: первый запуск

Пока Sony не занимается разработкой Bloodborne для ПК, энтузиасты работают над переносом игры через эмуляторы. Команда, создающая эмулятор shadPS4, сумела запустить Bloodborne на ПК, хотя и с ограничениями.
В отличие от предыдущих попыток, когда игра показывала только чёрный экран, shadPS4 смог показать вступительную заставку, меню и начало нового прохождения. Однако на экране создания персонажа эмулятор завис. Также имеются проблемы с некорректным отображением цветов.
Недавнее обновление shadPS4, добавившее рекомпилятор шейдеров, позволило улучшить эмуляцию, и теперь эмулятор поддерживает такие игры, как One Piece Odyssey, Persona 5 и Resident Evil Origins Collection. Автор видеоролика подчеркнул, что предстоит ещё много работы, и пока не стоит ожидать полной игры в Bloodborne на ПК. Эмулятор можно загрузить через GitHub.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.