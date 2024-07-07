Bloodborne на ПК: первый запуск

Эмуляция Bloodborne на ПК: новый прогресс от shadPS4

1:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Пока Sony не занимается разработкой Bloodborne для ПК, энтузиасты работают над переносом игры через эмуляторы. Команда, создающая эмулятор shadPS4, сумела запустить Bloodborne на ПК, хотя и с ограничениями.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

В отличие от предыдущих попыток, когда игра показывала только чёрный экран, shadPS4 смог показать вступительную заставку, меню и начало нового прохождения. Однако на экране создания персонажа эмулятор завис. Также имеются проблемы с некорректным отображением цветов.

Недавнее обновление shadPS4, добавившее рекомпилятор шейдеров, позволило улучшить эмуляцию, и теперь эмулятор поддерживает такие игры, как One Piece Odyssey, Persona 5 и Resident Evil Origins Collection. Автор видеоролика подчеркнул, что предстоит ещё много работы, и пока не стоит ожидать полной игры в Bloodborne на ПК. Эмулятор можно загрузить через GitHub.