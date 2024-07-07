Satisfactory 1.0: узнайте о невероятных обновлениях перед релизом

Satisfactory выходит из раннего доступа: финальный релиз 10 сентября

0:54 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Игра Satisfactory покинет ранний доступ и официально выйдет в версии 1.0 уже 10 сентября. В новом обновлении разработчики переработали залежи ресурсов по всему миру для сбалансированного прогресса, изменили стоимость чертежей и исследований, чтобы сгладить переходы между фазами игры, и уменьшили проблемы с электричеством на всех этапах.

Фото: wikipediа by Lee Campbell, PDM

Обновление движка до Unreal Engine 5.3 повысит стабильность и оптимизацию игры. Улучшения также коснутся выделенных серверов. Участники закрытого бета-теста оставили положительные отзывы, и по их замечаниям уже внесены изменения.

Ожидаются и более радикальные перемены, о которых будет объявлено позже. Цена игры вырастет к релизу, поэтому рекомендуется приобрести её сейчас на летней распродаже.