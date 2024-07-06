Rockstar намекает на революционные изменения в GTA 6: возвращение тренировок и изменения тела

Десятки миллионов геймеров с нетерпением ожидают выпуска GTA 6, полагая, что Rockstar подготовила нечто, что изменит индустрию на ближайшие 10-15 лет. Несмотря на то что студия держит информацию о своем предстоящем проекте в секрете, фанаты находят различные маленькие детали здесь и там.
Последние догадки указывают на возможное возвращение в игру тренажерных залов с механикой изменения веса и мышечной массы. Подобно реальной жизни и The Sims, упражнения могут сделать персонажа мускулистым, а чрезмерное питание — ожирелым.
Эта механика впервые появилась в Grand Theft Auto: San Andreas, но после этого не использовалась в последующих играх серии. Возможное возвращение этой особенности в GTA 6 вызывает восторг, поскольку добавляет новый уровень кастомизации.
Тем не менее, важно помнить, что все это пока лишь предположения, основанные на ограниченной информации и утечках. Неизвестно, будет ли эта механика включена в финальную версию игры. Тем не менее, динамические изменения телосложения — лишь одна из многих функций, которые игроки ожидают от новой игры Rockstar. Согласно патентам студии, также есть предположения о более умных NPC и интерьерах, создаваемых ИИ.
Когда речь заходит о самых умных и поддающихся дрессировке породах собак, на ум сразу приходит немецкая овчарка. Однако вопреки распространённому мнению, это не самая способная к обучению порода. Давайте разберёмся, кто же занимает первое место по дрессировке среди четвероногих питомцев.