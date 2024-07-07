В сети обнаружена крупнейшая база украденных паролей, насчитывающая почти 10 миллиардов записей

В сети обнаружена крупнейшая база украденных паролей

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В мире кибербезопасности произошло событие, которое может серьезно повлиять на миллионы интернет-пользователей. На одном из хакерских форумов появился файл под названием rockyou2024.txt, содержащий почти 10 миллиардов уникальных паролей. Это самая крупная публичная утечка паролей в истории цифровой эпохи.

Фото: freepik.com by flatart, PDM

По данным специализированного издания Cybernews, файл включает 9,94 миллиарда уникальных комбинаций, собранных из различных утечек данных за последние 20 лет.

Особенную тревогу вызывает тот факт, что 1,5 миллиарда паролей в этой базе относятся к недавним утечкам, произошедшим в период с 2021 по 2024 годы.

Эксперты по кибербезопасности бьют тревогу. Публикация такой обширной базы данных открывает новые возможности для злоумышленников, которые могут использовать эту информацию для проведения масштабных атак методом брутфорса.

Этот метод предполагает автоматический перебор паролей до нахождения правильного, и наличие огромной базы реальных паролей значительно повышает эффективность таких атак.

В связи с этим специалисты Cybernews настоятельно рекомендуют пользователям предпринять следующие меры безопасности:

Немедленно сменить пароли на всех важных аккаунтах.

Использовать сложные, уникальные пароли для каждого сервиса.

Включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

Регулярно проверять свои учетные записи на предмет подозрительной активности.

Рассмотреть возможность использования менеджеров паролей для создания и хранения надежных комбинаций.