Один из ведущих сотрудников CDPR рассказал, насколько сложным был переход от The Witcher 3 к Cyberpunk 2077

В CDPR объяснили, почему разработка Cyberpunk 2077 была сложнее Ведьмака 3

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Переход от фэнтези-сериала о монстрах с мечами и видом от третьего лица к игре, действие которой происходит в высокотехнологичном будущем с оружием и шутерами от первого лица, может быть весьма сложным для разработчиков игр. Именно такой переход осуществила команда CD Projekt RED, чтобы представить Cyberpunk 2077, отличающийся от The Witcher 3.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

На выставке gamescom latam Павел Саско, младший режиссёр польской студии, поделился задачами, изменениями, вдохновением и намерениями, которые стояли за этим важным шагом в истории CD Projekt RED.

"Мы действительно хотели сделать что-то новое. Мы знали, что сможем по-настоящему вырасти как студия, только если создадим нечто совершенно иное, чем The Witcher. У многих разработчиков в команде была страсть к этому проекту. Cyberpunk 2020 был очень популярен в Европе, и многие из нас играли в него. Это нас мотивировало. Мы связались с разработчиком, и началась очень интересная работа."

Саско отметил, что изменения коснулись всех аспектов разработки, а не только камеры. Например, движок игры был создан практически с нуля, а работа по построению мира полностью изменилась. Разнообразие платформ и новый стиль игры потребовали гораздо больше усилий, чем при разработке The Witcher.

"Переход от The Witcher к Cyberpunk был захватывающим. Мы создали новый движок и перешли к виду от первого лица, чтобы обеспечить глубокое погружение в игру. Многое изменилось и с технической точки зрения: нам нужно было работать над более детальными текстурами и метриками для предметов окружения. Улицы, объекты, машины — все это требовало внимания."

Саско подчеркнул, что создание шутера было гораздо сложнее, чем рукопашный бой в The Witcher. Работа над игровым процессом стала новым вызовом, особенно учитывая, что игру выпустили на семи или восьми платформах, каждая из которых требовала определённых технологий.

"Несмотря на трудности, это стоило того. В итоге Cyberpunk 2077 получилась именно такой, над какой мы так усердно работали. Команда, сюжет, машины, съемки — все это должно было работать вместе. Когда я думаю о том, как много мы изменили и как много было сделано шаг за шагом, я поражаюсь. Это был фантастический опыт."

Сегодня Cyberpunk 2077 занимает достойное место на Metacritic с оценкой 86 баллов. The Witcher 3 считается шедевром с 92 баллами, однако от простых игроков Cyberpunk получил лишь 71 балл.

Саско, специализирующийся на разработке миссий и сюжетов, увлечён своими играми и процессом их создания. Сейчас он возглавляет следующий смелый проект CD Projekt RED — долгожданное продолжение Cyberpunk 2077.