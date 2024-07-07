Фанаты Marvel, готовьтесь! "Дэдпул и Росомаха" уже на подходе — даты и подробности

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Российский прокат "Дэдпула и Росомахи" начнётся 29 июля

1:05
Видеоигры

Некоторые издания сообщили, что в российский прокат скоро выйдет новый боевик "Дэдпул и Росомаха". Ждать осталось недолго: мировая премьера состоится 26 июля, а в России фильм начнут показывать уже 29 июля.

Российский прокат "Дэдпула и Росомахи" начнётся 29 июля
Фото: Кадр из официального трейлера Дэдпул и Росомаха

Продажа билетов уже началась в некоторых кинотеатрах. Фильм планируют демонстрировать в формате "предсеансового обслуживания" вместе с новинками российского кино. Однако "классическая" озвучка от Red Head Sound с Петром Гланцем и Александром Рахленко будет доступна лишь через несколько недель, а первоначально будет использоваться "СНГ-озвучка".

Аналитики считают, что новая часть приключений болтливого наёмника соберёт рекордную кассу. Райан Рейнольдс и Хью Джекман, исполняющие главные роли, уже планируют новый совместный проект, не связанный с супергероями. В то же время Marvel выпустила постеры с необычными версиями Дэдпула и Росомахи для Таиланда, Китая и Бразилии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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