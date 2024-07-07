InZoi: революция в симуляторах жизни с уникальными функциями и бесконечными возможностями

InZoi: новый конкурент Sims с инновационными функциями

Предстоящая игра от издателя PUBG Krafton, взорвала интерес своими уникальными функциями, которые обещают изменить понятие о симуляторах жизни. В конце 2023 было анонсировано, что "InZoi" выйдет на рынок в этом году, и разработчики недавно раскрыли несколько интересных возможностей, которые будут доступны пользователям.

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Одной из самых захватывающих особенностей являются управляемые автомобили с возможностью индивидуальной настройки цвета, а также потенциальные автокатастрофы, которые могут добавить реалистичности в игровой процесс. Функция автосохранения обеспечит сохранение прогресса игрока в ключевые моменты. От караоке до посещения кафе, Inzoi предлагает широкий выбор виртуальных событий для ваших персонажей. Система репутации, называемая "карма", будет отслеживать хорошие и плохие поступки персонажей, что повлияет на их жизненный путь и доступные им возможности. Игроки смогут изменять погоду, ландшафт и уровень преступности, а также создавать и делиться пользовательским контентом через внутриигровой каталог "холст". Система "снов" и лунатизм добавят элементы неожиданности и мистики в повседневную жизнь персонажей. Индивидуальный дизайн волос и ногтей позволит игрокам выразить свою креативность.

Несмотря на то что "InZoi" пока не объявила точную дату релиза, ожидается, что игра появится на рынке в течение 2024 года, предоставляя игрокам возможность погрузиться в живую и увлекательную симуляцию жизни с уникальными функциями и бесконечными возможностями для творчества и исследований.