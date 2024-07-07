История Bertie the Brain: первая компьютерная игра и её влияние на развитие технологий

История первой компьютерной игры: Bertie the Brain

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Самая первая компьютерная игра, известная как "Bertie the Brain", была создана в 1950 году инженером Джозефом Кейтсом. Она представляла собой классическую версию крестиков-ноликов, где человек соревновался с компьютером. "Bertie the Brain" использовала световые лампы и кнопки для отображения игрового поля и взаимодействия с пользователем.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin, PDM

Игра вызвала огромный интерес у посетителей канадской национальной выставки в Торонто в 1950 году, где она была продемонстрирована. "Bertie the Brain" была впечатляющим достижением своего времени, поскольку она демонстрировала возможности вычислительных машин для создания интерактивного развлечения. Это было первым примером использования компьютера для создания игрового контента и взаимодействия с пользователем, что заложило основы для дальнейшего развития индустрии.

Этот проект оказал значительное влияние на развитие компьютерной технологии и вдохновил многих исследователей и инженеров на создание новых игр и развитие интерактивных систем.