Японское одержало победу над дискетами: официальный отказ от использования дискет в правительственных учреждениях

Японское правительство отмечает важное событие — победу над дискетами! Возможно, некоторые читатели не знают, что это такое, поэтому прикрепляем фотографию для наглядности.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository