Японское одержало победу над дискетами: официальный отказ от использования дискет в правительственных учреждениях

Японское правительство завершило переход от дискет к современным технологиям

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Японское правительство отмечает важное событие — победу над дискетами! Возможно, некоторые читатели не знают, что это такое, поэтому прикрепляем фотографию для наглядности.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Чтобы отказаться от использования дискет для хранения данных, правительству пришлось отменить 1034 официальных правовых акта к 28 июня этого года. Министр цифровизации Японии Таро Коно выступил с речью по этому поводу перед своими коллегами, заявив, что "28 июня была одержана победа над дискетами".

Дискеты появились более 50 лет назад, и самые современные из них могли хранить до 1,44 мегабайта информации. Для сравнения, оригинал фотографии, прикрепленной выше, занимает 3,92 мегабайта.