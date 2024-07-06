Японское одержало победу над дискетами: официальный отказ от использования дискет в правительственных учреждениях

Японское правительство отмечает важное событие — победу над дискетами! Возможно, некоторые читатели не знают, что это такое, поэтому прикрепляем фотографию для наглядности.
Чтобы отказаться от использования дискет для хранения данных, правительству пришлось отменить 1034 официальных правовых акта к 28 июня этого года. Министр цифровизации Японии Таро Коно выступил с речью по этому поводу перед своими коллегами, заявив, что "28 июня была одержана победа над дискетами".
Дискеты появились более 50 лет назад, и самые современные из них могли хранить до 1,44 мегабайта информации. Для сравнения, оригинал фотографии, прикрепленной выше, занимает 3,92 мегабайта.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.