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Гендерное распределение среди геймеров: представители какого пола чаще играют в компьютерные игры?

Мужчины или женщины: кто чаще играет в компьютерные игры?

2:13
Видеоигры

Вопрос о том, кто чаще играет в компьютерные игры — мужчины или женщины, продолжает вызывать интерес и обсуждения. Современные исследования показывают, что гендерный разрыв в геймерском сообществе постепенно уменьшается, и оба пола активно участвуют в этом увлекательном хобби.

Мужчины или женщины: кто чаще играет в компьютерные игры?
Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin is licensed under Commons, the free media repository

Гендерное распределение геймеров

Ранее компьютерные игры считались преимущественно мужским занятием. Однако с развитием индустрии и появлением разнообразных жанров эта тенденция начала меняться. Согласно исследованию Entertainment Software Association (ESA), проведенному в 2023 году, примерно 46% всех геймеров составляют женщины. Это свидетельствует о значительном росте женской аудитории в сравнении с прошлыми десятилетиями.

Предпочтения по играм

Мужчины чаще предпочитают экшен-игры, шутеры и стратегии, такие как Call of Duty, Battlefield и Starcraft. Эти жанры привлекают своей динамикой, сложностью и возможностью соревноваться с другими игроками. Женщины, в свою очередь, зачастую выбирают игры с более развитыми сюжетами, социальными взаимодействиями и творческими элементами, такие как The Sims, Animal Crossing и Stardew Valley. Однако это разделение не является абсолютным, и многие игроки независимо от пола наслаждаются разнообразными жанрами.

Возрастные группы

Интересно, что возрастные группы также играют роль в гейминге. Молодежь до 18 лет демонстрирует равное участие среди обоих полов. Однако среди взрослых геймеров наблюдается некоторое преобладание мужчин. Например, среди игроков старше 35 лет мужчины составляют 63%, а женщины — 37%.

Таким образом, современные данные свидетельствуют о том, что гендерный баланс среди геймеров постепенно выравнивается. Это разнообразие способствует развитию игровой индустрии, делая ее более инклюзивной и открытой для всех.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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