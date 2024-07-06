Попрощайтесь со своей консолью: Nintendo отказалась ремонтировать консоли Wii

Nintendo отказалась ремонтировать консоли Wii

1:38 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Сегодня закончилась целая эпоха с последним днём поддержки консоли Wii U от Nintendo. Компания постепенно сворачивала поддержку устройства и его уникальных функций, и теперь официально прекратила его ремонт. Nintendo объявила, что больше не будет проводить официальный ремонт Wii U и сопутствующей периферии. Причиной этому стало исчерпание запасов необходимых компонентов и деталей, производство которых возобновлять не планируется.

Фото: flickr.com by Brett Chalupa, CC BY 2.0

Wii U отличалась уникальным технологическим решением в виде игрового планшета, который можно было подключить к консоли для использования как традиционной домашней системы или применять как дополнительный способ управления. Консоль имела солидную линейку эксклюзивных игр и интересных проектов, разработанных специально для её схемы управления. Теперь пользователям нужно быть особенно осторожными, так как ремонт устройства больше невозможен.

Цифровой магазин на Wii U официально прекратил свою работу ещё в марте 2023 года. В апреле 2024 года Nintendo решила закрыть онлайн-сервисы для Wii U и 3DS, заблокировав доступ к многопользовательским возможностям. Консоль остаётся доступной только для одиночной игры, однако многие геймеры рекомендуют отказаться от её дальнейшего использования. Вместо этого лучше воспользоваться эмуляторами Wii U, которые предлагают весь ассортимент игр с консоли и даже могут поддерживать онлайн-режим.