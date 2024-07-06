Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительные факты о сериале Fallout: камео, пасхалки и ретро-технологии
"За рулём" рассказал, что может стать причиной пожара в автомобиле
Владимир Путин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года
Фестиваль "Лето в Москве" популяризирует падл-теннис
Легкий и полезный десерт из бананов, йогурта и какао за несколько минут
Археологи обнаружили древнеримскую пивоварню и виллу в центральной Италии
Это волшебный рецепт избавления от муравьёв и тли
Летние лайфхаки от Оганесян: как поддержать идеальную форму до конца лета
Алла Пугачева и Максим Галкин* пытаются запутать публику в социальных сетях
Попрощайтесь со своей консолью: Nintendo отказалась ремонтировать консоли Wii

Nintendo отказалась ремонтировать консоли Wii

1:38
Видеоигры

Сегодня закончилась целая эпоха с последним днём поддержки консоли Wii U от Nintendo. Компания постепенно сворачивала поддержку устройства и его уникальных функций, и теперь официально прекратила его ремонт. Nintendo объявила, что больше не будет проводить официальный ремонт Wii U и сопутствующей периферии. Причиной этому стало исчерпание запасов необходимых компонентов и деталей, производство которых возобновлять не планируется.

Nintendo отказалась ремонтировать консоли Wii
Фото: flickr.com by Brett Chalupa, CC BY 2.0

Wii U отличалась уникальным технологическим решением в виде игрового планшета, который можно было подключить к консоли для использования как традиционной домашней системы или применять как дополнительный способ управления. Консоль имела солидную линейку эксклюзивных игр и интересных проектов, разработанных специально для её схемы управления. Теперь пользователям нужно быть особенно осторожными, так как ремонт устройства больше невозможен.

Цифровой магазин на Wii U официально прекратил свою работу ещё в марте 2023 года. В апреле 2024 года Nintendo решила закрыть онлайн-сервисы для Wii U и 3DS, заблокировав доступ к многопользовательским возможностям. Консоль остаётся доступной только для одиночной игры, однако многие геймеры рекомендуют отказаться от её дальнейшего использования. Вместо этого лучше воспользоваться эмуляторами Wii U, которые предлагают весь ассортимент игр с консоли и даже могут поддерживать онлайн-режим.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Последние материалы
Удивительные факты о сериале Fallout: камео, пасхалки и ретро-технологии
"За рулём" рассказал, что может стать причиной пожара в автомобиле
Владимир Путин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года
Фестиваль "Лето в Москве" популяризирует падл-теннис
Легкий и полезный десерт из бананов, йогурта и какао за несколько минут
Археологи обнаружили древнеримскую пивоварню и виллу в центральной Италии
Это волшебный рецепт избавления от муравьёв и тли
Летние лайфхаки от Оганесян: как поддержать идеальную форму до конца лета
Алла Пугачева и Максим Галкин* пытаются запутать публику в социальных сетях
Почему в Турции так много кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников