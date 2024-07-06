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Симулятор альпиниста теперь на PlayStation: дождались

Симулятор альпиниста Climber: Sky is the Limit теперь на PlayStation

1:35
Видеоигры

Art Game Studios объявила о выпуске игры Climber: Sky is the Limit для PlayStation. Эта игра сочетает в себе элементы выживания и симуляции, предоставляя игрокам возможность управлять альпинистом, которому предстоит покорить самые сложные и опасные вершины мира.

Симулятор альпиниста Climber: Sky is the Limit теперь на PlayStation
Фото: Wikimedia Commons by Otberg, PDM

Для достижения успеха игроку необходимо тщательно планировать свое восхождение: выбирать подходящее снаряжение, прокладывать маршруты, справляться с экстремальными погодными условиями и выживать. Для создания реалистичной атмосферы и увлекательного игрового процесса студия пригласила члена Польской национальной сборной по альпинизму Павла Михальского. Его опыт участия в 19 экспедициях в Гималаи и Каракорум, а также в многочисленных экспедициях на более низкие вершины по всему миру, существенно повлиял на воссоздание горных ландшафтов в игре.

Как и в реальной жизни, успешная экспедиция в Climber: Sky is the Limit начинается с правильной подготовки. Чтобы выжить в высокогорье, необходимо тщательно подбирать снаряжение. В зависимости от доступных средств, игрок может приобретать экипировку различного качества.

Каждая часть снаряжения влияет на шансы успешного восхождения. Питание, одежда, аксессуары — все должно быть продумано до мелочей. После подготовки остается только прокладывать маршрут, следовать ему и достигнуть вершины, что является главной целью игры.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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