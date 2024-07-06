Это будет революция: когда выйдет EA Sports FC 25

Футбольные фанаты могут начинать обратный отсчёт: появилась информация о возможной дате выхода нового симулятора EA Sports FC 25. Известный инсайдер billbil-kun, чьи предсказания часто оказываются точными, поделился деталями о грядущем продолжении популярной серии. По его словам, релиз EA Sports FC 25 запланирован на 27 сентября 2024 года.
Новая информация также раскрывает варианты изданий игры. EA Sports FC 25 будет доступен в двух версиях: Standard и Ultimate. Тем, кто хочет получить ранний доступ, стоит обратить внимание на Ultimate Edition — её владельцы смогут начать играть на неделю раньше, с 20 сентября 2024 года. Подписчики сервиса EA Play также получат привилегии, им будет доступна 10-часовая пробная версия игры.
Что касается ценовой политики, EA решила не экспериментировать. Стоимость версий EA Sports FC 25 останется такой же, как и у предыдущей части. За стандартное издание придётся заплатить 69,99 долларов, а Ultimate Edition обойдётся в 99,99 долларов.
Относительно сроков официального анонса, billbil-kun выразил уверенность, что он произойдёт в ближайшие десять дней. Учитывая появление игры в базе данных PlayStation и множество утечек, это предположение кажется весьма правдоподобным.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.