Это будет революция: когда выйдет EA Sports FC 25

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Появились слухи, что EA Sports FC 25 может выйти в сентябре

1:41
Видеоигры

Футбольные фанаты могут начинать обратный отсчёт: появилась информация о возможной дате выхода нового симулятора EA Sports FC 25. Известный инсайдер billbil-kun, чьи предсказания часто оказываются точными, поделился деталями о грядущем продолжении популярной серии. По его словам, релиз EA Sports FC 25 запланирован на 27 сентября 2024 года.

Появились слухи, что EA Sports FC 25 может выйти в сентябре
Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Новая информация также раскрывает варианты изданий игры. EA Sports FC 25 будет доступен в двух версиях: Standard и Ultimate. Тем, кто хочет получить ранний доступ, стоит обратить внимание на Ultimate Edition — её владельцы смогут начать играть на неделю раньше, с 20 сентября 2024 года. Подписчики сервиса EA Play также получат привилегии, им будет доступна 10-часовая пробная версия игры.

Что касается ценовой политики, EA решила не экспериментировать. Стоимость версий EA Sports FC 25 останется такой же, как и у предыдущей части. За стандартное издание придётся заплатить 69,99 долларов, а Ultimate Edition обойдётся в 99,99 долларов.

Относительно сроков официального анонса, billbil-kun выразил уверенность, что он произойдёт в ближайшие десять дней. Учитывая появление игры в базе данных PlayStation и множество утечек, это предположение кажется весьма правдоподобным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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