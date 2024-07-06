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Netflix отменил сериал по Horizon Zero Dawn из-за токсичного режиссера

Netflix отменил разработку сериала по Horizon Zero Dawn

1:03
Видеоигры

Журнал Rolling Stone сообщил, что Netflix отменил разработку сериала по мотивам видеоигры Horizon Zero Dawn, над которым работал Стив Блэкман, известный по "Академии Амбрелла".

Netflix отменил разработку сериала по Horizon Zero Dawn
Фото: commons.wikimedia.org by Jef132, CC BY-SA 3.0

Причиной отстранения Блэкмана стали обвинения в его адрес о деструктивном поведении на рабочем месте. Коллеги описывают его как человека, склонного к манипуляциям и созданию хаоса, который провоцировал конфликты, присваивал чужие достижения и делал неуместные высказывания.

Представители Блэкмана категорически отрицают обвинения, называя их "абсолютно не соответствующими действительности и клеветой, не отражающими дух взаимоуважения и сотрудничества, который способствовал его успеху".

О сериале по Horizon Zero Dawn известно немного. Журналист Джефф Грабб утверждает, что сериал должен был быть приквелом, события которого разворачиваются до катастрофических событий игры и рассказывают предысторию главной героини Элой.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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