LEGO подарило Хидео Кодзиме эксклюзивный набор по Death Stranding

0:44 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Хидео Кодзима часто получает подарки и ведет активную социальную жизнь в Интернете. На этот раз компания LEGO, к продукции которой он относится с большим уважением, решила порадовать Гения посылкой из своей штаб-квартиры в Дании.

Фото: www.flickr.com by Josh Hallett, CC BY-SA 2.0

В этот раз речь идет о эксклюзивном наборе по игре Death Stranding с фигуркой Сэма Бриджеса. Этот конструктор небольшой, но уникальный, и Кодзима высоко оценил подарок, поделившись фотографиями в своем аккаунте на бывшем Twitter.

Стоит отметить, что LEGO активно привлекает внимание геймеров, выпуская наборы по популярным играм. Возможно, скоро мы увидим полноценный набор кубиков по Death Stranding?