Карло Акутис станет первым святым-геймером: Ватикан объявил о канонизации

Карло Акутис, первый святой-геймер, будет канонизирован в 2025 году

1:57 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Ватикан объявил, что Карло Акутис - итальянский подросток, известный своей глубокой верой и увлечением видеоиграми, будет канонизирован. Это первый случай в истории христианства, когда геймер станет святым.

Фото: commons.wikimedia.org by Dosseman, CC BY-SA 4.0

Карло, родившийся в 1991 году, посвятил свою короткую жизнь благим делам, помогая бездомным и поддерживая местную церковь. В 8 лет он получил консоль PlayStation и с тех пор увлёкся видеоиграми, наслаждаясь такими играми, как Halo, Super Mario и Pokémon. Обладая техническими навыками, Карло создал веб-сайт, документирующий католические чудеса, чтобы продвигать христианскую веру. Он скончался от лейкемии в 2006 году, когда ему было всего 15 лет.

В 2012 году Карло был номинирован на канонизацию, что является редкостью, поскольку обычно между смертью человека и его канонизацией проходит много десятилетий или даже столетий. В 2018 году его провозгласили Достопочтенным, а в 2020 году — Блаженным, после того как молитва бразильской матери к Карло привела к чудесному исцелению её сына с врожденным дефектом поджелудочной железы. Второе чудо, приписываемое Карло, было признано, когда девочка исцелилась от серьёзной травмы головы после молитвы её матери у могилы Карло в Италии.

Папа Франциск объявил, что канонизация Карло Акутиса состоится после голосования кардиналов, созванных папой. Канонизация запланирована на время празднования Юбилея Католической церкви в 2025 году. Карло станет первым святым, игравшим в видеоигры, а также первым святым миллениалом, вероятно, став покровителем геймеров и гейминга в целом.