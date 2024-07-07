Final Fantasy XIV побила рекорды: геймдиректор поблагодарил фанатов и пообещал обновления

Геймдиректор Final Fantasy XIV Наоки Ёсида сообщил, что MMORPG достигла рекордного числа одновременных пользователей с момента релиза A Realm Reborn в 2013 году, после выхода крупного дополнения Dawntrail, полноценный релиз которого состоялся 2 июля.
Он поблагодарил игроков за поддержку и отметил, что даже технические проблемы не помешали достижению этого рекорда.
Для уменьшения нагрузки на серверы разработчики временно ограничили некоторые функции, а Ёсида извинился за неудобства.
Кроме того, геймдиректор анонсировал исправления в версиях 7.01 и 7.05, которые включают изменения баланса способностей нового класса и другие правки, информацию о которых можно найти на сайте игры.
Ранее сообщалось, что Windows 11 захватывает мир геймеров.
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