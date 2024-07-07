Final Fantasy XIV побила рекорды: геймдиректор поблагодарил фанатов и пообещал обновления

Игра Final Fantasy XIV достигла рекордного онлайна

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Геймдиректор Final Fantasy XIV Наоки Ёсида сообщил, что MMORPG достигла рекордного числа одновременных пользователей с момента релиза A Realm Reborn в 2013 году, после выхода крупного дополнения Dawntrail, полноценный релиз которого состоялся 2 июля.

Фото: Openverse by Sergey Galyonkin, CC BY-SA 2.0

Он поблагодарил игроков за поддержку и отметил, что даже технические проблемы не помешали достижению этого рекорда.

Для уменьшения нагрузки на серверы разработчики временно ограничили некоторые функции, а Ёсида извинился за неудобства.

Кроме того, геймдиректор анонсировал исправления в версиях 7.01 и 7.05, которые включают изменения баланса способностей нового класса и другие правки, информацию о которых можно найти на сайте игры.

Ранее сообщалось, что Windows 11 захватывает мир геймеров.