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Ubisoft и Double Jump Tokyo взорвут мир гейминга с новой NFT-игрой Champions Tactics

Ubisoft и Double Jump Tokyo анонсировали выпуск NFT-игры Champions Tactics

1:07
Видеоигры

Ubisoft и Double Jump Tokyo работают над внедрением web3-технологий в свою новую игру Champions Tactics, релиз которой запланирован на 2024 год.

Ubisoft и Double Jump Tokyo анонсировали выпуск NFT-игры Champions Tactics
Фото: Openverse by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Одной из ключевых особенностей Champions Tactics будут специальные NFT-наборы с уникальными изображениями профилей. Ubisoft уже выпустила 9999 NFT под названием Warlord. Эти токены представляют собой уникальные цифровые коллекционные предметы, которые можно использовать в качестве изображений профиля в игре. Кроме того, они предоставляют эксклюзивный ранний доступ к предстоящей серии фигурок Warlord.

Ранее, в 2021 году, Ubisoft представила свою платформу игровых NFT под названием "Quartz". С тех пор компания не особо распространялась о своих инициативах в области блокчейна, но продолжают развивать эту технологию.

Ранее сообщалось, что в Китае выпустили игру, которая взорвёт украинский Интернет: ZZZ доступна для пользователей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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