Игроки не увидели DLC про культового персонажа GTA 5 из-за жадности Rockstar Games

Стало известно, почему Rockstar Games не сделали DLC про Тревора

1:16 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Rockstar Games работала над сюжетными дополнениями для Grand Theft Auto V, но ни одно из них так и не было выпущено.

Фото: Openverse by downloadsource.fr, CC BY 2.0

Наиболее известны детали о дополнении, посвященном Тревору Филипсу, одному из главных героев игры. Разработка этого аддона была приостановлена примерно на середине процесса.

Эту информацию раскрыл бывший сотрудник студии Джозеф Рубино, работавший монтажёром и виртуальным оператором. По его словам, разработчики разделились на несколько команд: одни перешли к работе над Red Dead Redemption 2, другие — над GTA Online и дополнениями для пятой части.

Основной причиной отмены дополнения о Треворе стал успех Grand Theft Auto Online, которая привлекла много игроков и приносила студии значительные доходы. Сюжетный аддон не мог бы достигнуть таких же финансовых результатов. Однако Рубино уверен, что наработки не пропали даром и были использованы в многопользовательском режиме игры.

Рубино также отметил, что при желании Rockstar Games могла бы работать как над сюжетным дополнением, так и над развитием GTA Online, но решение об отмене дополнения было принято из бизнес-соображений.