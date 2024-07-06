Пользователи Nintendo не увидят ИИ: компания решила отказаться от новой технологии

Компания Nintendo отказалась от использования ИИ для создания видеоигр

0:59 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Nintendo приняла решение не использовать генеративный ИИ для создания видеоигр, как сообщил президент компании Сюнтаро Фурукава.

Фото: flickr.com by Brett Chalupa, CC BY 2.0

Основной причиной является стремление разработчиков избежать проблем с правами интеллектуальной собственности. Фурукава отметил, что хотя ИИ давно используется в игровой индустрии для управления персонажами-противниками, Nintendo предпочитает использовать свои собственные технологии, даже если нейросети могли бы упростить работу над творческими задачами.

В июне 2024 года глава Sony Кэнъитиро Есида признал, что искусственный интеллект не может полностью заменить людей, хотя компания рассматривает генеративный ИИ как полезную технологию для создания игр.

В отличие от Nintendo, другие компании, такие как Ubisoft и EA, активно поддерживают использование ИИ в разработке игр.