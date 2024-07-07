Выживание в альтернативной реальности: попробуйте свои силы в Anoxia Station

В Anoxia Station игрокам предстоит выживать в глубинах Земли

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Российский инди-разработчик Яков Бутузов, известный по хоррор-игре DOM RUSALOK и психологическому триллеру Loretta, анонсировал свою новую игру — стратегию Anoxia Station. События разворачиваются на Земле в альтернативном прошлом, где мир почти уничтожен извержением супервулкана. Остатки человечества зависят от терранавтов, которые бурят глубины планеты в поисках ресурсов.

Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

В 1988 году группа шахтеров обнаруживает заброшенный горнодобывающий комплекс с данными о крупных залежах нефти. Теперь их задача — любой ценой добраться до месторождения, от которого зависит будущее человечества.

Терранавтов ждут многочисленные опасности: землетрясения, высокое давление, температура, радиация и ужасающие существа глубин. В команду можно включать представителей различных стран, таких как СССР, США, ГДР, Япония и другие.

Исход игры будет зависеть от выбора лидера и состава шахтерской бригады. В коллективе неизбежны последствия старых конфликтов, а каждый член команды будет преследовать свои цели. Ранение или гибель любого терронавта повлияет на успех всей экспедиции.

Хоррор-стратегия выйдет на ПК в 2025 году. Яков Бутузов разрабатывает игру вместе с подругой Дарьей Водяной. Проект уже доступен для добавления в список желаемого на Steam.