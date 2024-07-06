История настойчивости: как игрок Pokemon GO достиг платиновой медали за два года

Игрок Pokemon GO потратил два года, чтобы заработать платиновую медаль

1:25 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Преданный игрок в Pokemon GO удивил сообщество, добившись платиновой медали после двух лет настойчивой работы. Основной приложения включает ловлю покемонов и сражения, однако дополнительные элементы игры, такие как медали, добавляют глубину и вовлеченность.

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Медали Pokemon GO представляют собой внутриигровые достижения, зависящие от различных задач, таких как ловля определенных типов покемонов, преодоление определенных расстояний пешком, посещение PokeStops и другие. Медали разделены на четыре уровня: бронзовая, серебряная, золотая и платиновая.

Пользователь Reddit с ником AbuFofana получил одну из платиновых медалей Pokemon GO за то, что набрал 200 лучших друзей. Он поделился своим опытом в комментариях, утверждая, что для получения каждого "Лучшего друга" ему требовалось в среднем 50 дней. Всего за шесть месяцев он набрал около 70 лучших друзей, выполняя это ежедневно в течение часа, часто в фоновом режиме, слушая подкасты или смотря видео.

Игроки Pokemon GO поздравили AbuFofana, выразив восхищение его терпением и настойчивостью. Для получения покемона-лучшего друга нужно набрать достаточно Сердец привязанности, что требует времени и терпения.