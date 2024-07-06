Шокирующая правда о российских геймерах: узнайте, кто сидит за экраном

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ВЦИОМ: видеоигры не пользуются популярностью у большей части населения России

2:53
Видеоигры

24 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл телефонный опрос среди 1600 россиян старше 18 лет, чтобы выяснить их отношение к видеоиграм. Исследование показало, что 22% респондентов активно играют в видеоигры, а 21% считают себя бывшими геймерами. Большинство опрошенных (57%) не имеют опыта в гейминге.

ВЦИОМ: видеоигры не пользуются популярностью у большей части населения России
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio, PDM

Исследование выявило несколько тенденций в распространении увлечения видеоиграми в России. Среди мужчин доля активных (30%) и бывших (27%) геймеров почти вдвое превышает аналогичные показатели среди женщин (по 16%).

Возраст также играет важную роль: видеоигры наиболее популярны среди людей в возрасте 18-23 лет (59%), менее популярны среди 28-43-летних (41%) и наименее популярны среди старшего поколения (24%).

Уровень дохода влияет на интерес к видеоиграм: 53% респондентов с высоким доходом увлекаются играми, тогда как среди тех, кто оценивает своё финансовое положение как среднее, этот показатель составляет 43%.

Место жительства также имеет значение: около четверти городских жителей (24-29%) играют в видеоигры, в то время как среди сельских жителей эта цифра составляет лишь 11%.

Персональные компьютеры и ноутбуки остаются самыми популярными игровыми платформами (74% среди нынешних и бывших геймеров). На втором месте находятся смартфоны (55%), далее идут игровые консоли: PlayStation (22%), Xbox (11%) и Nintendo Switch (5%). Планшеты используют 17% геймеров, а портативную консоль Steam Deck — 3%.

Более половины геймеров (56%) не играли в российские игры за последние два-три года. Однако из тех 29%, кто опробовал отечественные разработки, 91% остались довольны последней игрой.

Опрос также затронул тему киберспорта. Большинство россиян (46%) отрицательно отнеслись бы к увлечению их ребёнка или внука киберспортом. Треть опрошенных (33%) относятся к этому положительно.

Позитивное отношение к киберспорту чаще встречается среди активных геймеров, особенно среди мужчин (38% против 28% среди женщин), людей до 42 лет (до 56% в группе 18-23 лет) и городских жителей (31-41% против 23% среди сельских жителей).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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