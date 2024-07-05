По словам бывшего разработчика, DLC для GTA 5 были отменены из-за того, что GTA Online стала "дойной коровой"

Бывший сотрудник Rockstar объяснил, почему отменили сюжетное дополнение к GTA V

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Уже давно ходили слухи о том, что Rockstar North разрабатывает однопользовательское DLC для Grand Theft Auto 5. Еще в 2014 году компания Take-Two Interactive заявила о "больших планах" по созданию "значительного сюжетного дополнения", но ничего так и не было выпущено.

Фото: Openverse by NSTWNR, CC BY-SA 2.0

Согласно данным, полученным из прошлогодней утечки исходного кода игры, в разработке находилось несколько DLC, включая одно под названием Agent Trevor. Актер Стив Огг подтвердил его существование в апреле 2024 года во время стрима на YouTube вместе с Недом Люком (озвучивающим Майкла де Санту). Еще больше деталей появилось благодаря бывшему старшему оператору и виртуальному кинематографисту Джозефу Рубино.

В интервью для SanInPlay Рубино, проработавший в Rockstar шесть лет, рассказал:

"Я был одним из главных редакторов, старшим оператором и много занимался второй частью работы на площадке. Мы разделили наши команды на две части, так что я остался работать над GTA Online, а затем над этим DLC, в котором Стивен Огг играл важную роль. Некоторые члены команды перешли на раннем этапе к разработке Red Dead Redemption 2. Успех Grand Theft Auto Online в конечном итоге привел к отмене DLC."

Когда GTA Online вышла, она стала невероятно прибыльной и популярной, что делало создание отдельного DLC менее привлекательным.

"Оглядываясь назад, я думаю, что можно было бы сделать и то, и другое, но это было бизнес-решение, которое они приняли", — добавил Рубино.

Рубино признался, что был "немного расстроен" этим решением и говорил:

"Йоу, какого хрена, ребята, это круто, давайте продолжим, давайте закончим это". Agent Trevor, по его словам, был наполовину завершен, хотя: "Многое из этого материала вошло в более поздние итерации GTA Online. Это было очень хорошо".

Rockstar North добавила в GTA Online много сюжетно-ориентированного контента, включая "Контракт", где рассказывается о Франклине Клинтоне, одном из трех главных героев, спустя годы после окончания основной кампании, с музыкальным сопровождением от Dr. Dre.

Сейчас команда разработчиков сосредоточена на Grand Theft Auto 6, которая выйдет осенью 2025 года для PS5 и Xbox Series X/S. По слухам, после запуска игра получит значительные контентные дополнения, но официально это еще не подтверждено.