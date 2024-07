Дэдпул в Call of Duty? Фанаты в восторге от утечки анимаций

Датамайнер Crashfty обнаружил в файлах Call of Duty анимации Дэдпула. В видеоролике показаны завершающие приемы на стоковых моделях, где персонаж убивает противников в шутливой манере, характерной для болтливого наемника. Однако, в этих роликах Росомаха не появляется.

Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository