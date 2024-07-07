Дэдпул в Call of Duty? Фанаты в восторге от утечки анимаций

Фанаты Call of Duty ожидают появления Дэдпула и Росомахи в новом обновлении

1:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Датамайнер Crashfty обнаружил в файлах Call of Duty анимации Дэдпула. В видеоролике показаны завершающие приемы на стоковых моделях, где персонаж убивает противников в шутливой манере, характерной для болтливого наемника. Однако, в этих роликах Росомаха не появляется.

Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository

Фильм "Дэдпул и Росомаха" выходит 26 июля 2024 года, а на 24 июля запланировано обновление в Call of Duty. Это заставило фанатов предположить, что в игре появится кроссовер с фильмом, и оба героя будут добавлены в Modern Warfare 3, Warzone и Warzone Mobile.

В июне вышло обновление Season 4 Reloaded для Modern Warfare 3 и Warzone, которое принесло новый режим "Мутации" и другие нововведения.

28 августа 2024 года Activision проведет мероприятие Call of Duty: Next, где будут раскрыты новые подробности и показан геймплей Black Ops 6.